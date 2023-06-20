Meteoroloji’den 12 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sekiz il için ‘turuncu’, dört il için de ‘sarı’ kodlu uyarı yayınladı. Bu illerde kuvvetli yağış bekleniyor.

Harita: MGM

Gök gürültülü sağanak yağışların Karadeniz (Sinop hariç) Çankırı, Ardahan, Kars çevreleri ile Erzurum’un kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) Trabzon, Rize, Artvin, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu’nun kuzeybatısında çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının İç Ege ve Akdeniz’de iki ila dört derece artacağı, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz’de üç ila beş derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.