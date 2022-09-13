Meteoroloji’den 12 il için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki 12 ilde bugün kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurarak, vatandaşları olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Fotoğraf: Meteoroloji

Meteoroloji’nin açıklaması şöyle: “Rüzgarın bugün (13.09.2022) öğle saatlerinde Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Muş, Kars, Ağrı ve Hakkari çevreleri ile Elazığ’ın doğu, Siirt’in kuzey, Van’ın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunmalıdır.”