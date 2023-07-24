Meteoroloji uzmanı uyardı: Rekor sıcak geliyor

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “İstanbul’da bugün sağanak yağış bekleniyor. Çarşamba günüyse Türkiye’de bu senenin en sıcak günü yaşanacak” dedi.

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Türkiye günlerdir sıcak hava dalgasının etkisi altında. Birçok kentte sıcaklık 40 dereceyi aşmış durumda.

Ancak uzmanlar, daha sıcak günlerin geleceği uyarısını yapıyor.

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, çarşamba için aşırı sıcak uyarısında bulundu.

Şen şunları söyledi: “Batıda yüksek sıcaklık devam ediyor. Pazartesi günü ortalamaya dönecek ve İstanbul’un kuzey ve doğusunda gök gürültülü sağanak yağış olabilir. Çarşamba aşırı sıcak bir gün. Marmara, Ege, Akdeniz Bölgesi bu senenin en sıcak gününü yaşayacak. Sıcaklıklar 40 dereceyi geçebilir. Bu nedenle, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastaların dikkatli olması gerekiyor. Bol su içmeli, güneş ışınlarından korunmalı ve klimalı ortamlarda vakit geçirmeli.”

Meteoroloji uzmanı, aşırı sıcaklıkların iklim değişikliğinin bir sonucu olduğunu söyledi.