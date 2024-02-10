Meteoroloji İstanbul dahil 21 ili sarı kodla uyardı: Fırtına ve çığ bekleniyor

Meteoroloji 21 ili sarı kodla uyardı. İstanbul’da fırtına bekleniyor. Doğu Karadeniz’de ve Doğu Anadolu’da çığ tehlikesi var.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke güneydoğusu ile güney ve batı kıyılarının parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları, İzmir ve Muğla çevreleri, Aydın’ın kıyı kesimleri, Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Batman, Malatya, Elazığ ve akşam saatlerinden sonra Antalya çevrelerinin yağmur ve yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul’da fırtına bekleniyor. Yer yer etkili olacak kuvvetli rüzgarın pazar günü öğleden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi var.

Meteoroloji renk kodları ve anlamı ne?

Yeşil: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemekte.

Sarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.

Turuncu: Hava durumu tehlikeli. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemekte. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmeli.

Kırmızı: Hava durumu çok tehlikeli. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmekte. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmeli.