Meteoroloji 15 ili ‘sarı’ kodla uyardı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 15 ilde kuvvetli yağış beklendiğini duyurarak ‘sarı’ kodla uyardı.
MGM yetkilileri, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Sarı kodla uyarılan iller şöyle:
- Niğde
- Sivas
- Aksaray
- Şırnak
- Adana
- Hatay
- Mardin
- Kahramanmaraş
- Siirt
- Nevşehir
- Yozgat
- Batman
- Osmaniye
- Diyarbakır
- Kayseri
Sarı kod uyarısı nedir?
Bu kod hava durumunun potansiyel tehlikeli olduğu anlamına geliyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.