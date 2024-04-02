Mete Belovacıklı: Ekonomik krizin seçime etkisi 1989 örneği

24 Ocak kararları olarak bilinen ekonomik düzenlemeler siyasi adımları da beraberinde getirmişti. Sadece dokuz ay sonra 12 Eylül darbesi yaşanmış, 24 Ocak kararlarına muhalefet edebilecek her türlü odak dağıtılmış, cezaevi de dahil bütün baskı yöntemleri devreye sokulmuştu. İki yıl sonra anayasa için halk oylaması yapılmış ardından da 1983’de genel seçimler yapılmış Turgut Özal liderliğindeki Anavatan Partisi yüzde 44 oyla iktidar olmuştu. Yeni hükümetle birlikte “liberalleşme” politikaları hız kazanmış, özelleştirmeler alıp başını gitmiş, bir taraftan geniş kitleler fakirleşirken diğer taraftan toplumsal muhalefet de artmaya başlamıştı. Enflasyonun giderek artması, geçim şartlarının zorlaşması, KİT’lerdeki işten çıkarmalar derken 1989 yerel seçimleri kapıya dayanmıştı. O seçimlerde SHP neredeyse bütün büyükşehirleri almış ve seçimden birinci parti olarak çıkmıştı. Aldığı oy yüzde 28’di 652 belediye kazanmıştı. Seçmen yaşanan ekonomik zorlukların faturasını ANAP’a çıkarmıştı. Aradan iki yıl geçip 1991 genel seçimlerine gelindiğinde ise yerel yönetimlerdeki sıkıntılar, yaşanan kimi yolsuzluklar SHP’yi yüzde 20 oy oranına düşürmüş, DYP ve ANAP’ın ardından üçüncü parti haline getirmişti. Sonrasını biliyorsunuz DYP-SHP koalisyonu falan derken ANAP giderek siyasi yaşamdaki ağırlığını kaybetmiş, Turgut Özal’ın vefatı ile çekim merkezi olmaktan hızlıca çıkmıştı.

Benzer bir durum bu kez genel seçimlerde, 2002 yılında yaşanmış ekonomik krizden çıkmaya çalışan hükümet, aniden erken seçime gidince bütün iktidar partileri baraj altında kalmış, AK Parti tek başına iktidar olmuştu.

Konumuza dönersek; büyük ekonomik değişiklikler ya da sert tedbirler içeren ekonomik kararlar/programlar mutlaka iktidarlara bir fatura çıkarıyor. Şimdi bu durumda mevcut iktidar ekonomik programı uygulamaya devam edecek mi? Ederse (ki etmesi gerekiyor) halkın hoşnutsuzluk düzeyi daha artacak. Peki, program tavizsiz uygulanıp başarıya ulaşıncaya, ortalık süt liman oluncaya kadar geçecek sürede içeride yükselen toplumsal muhalefet nasıl dizginlenecek ya da dizginlenebilecek mi?

Mete Belovacıklı’nın yazısı