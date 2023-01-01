META karar verecek: Trump, Facebook’a dönüyor mu?

Facebook, Instagram ve Whatsapp’ın çatı şirketi META, geçen seçim döneminde Facebook ve Instagram’dan süresiz olarak engellenen eski ABD başkanı Donald Trump’ın dönüşüyle ilgili kararını açıklamaya hazırlanıyor.

Fotoğraf: AA

Financial Times’ın aktardığına göre sosyal medya devi, daha önce 7 Ocak’a kadar Trump’ın geri dönmesine izin verip vermeyeceğine karar vereceğini söylemişti. Ancak, bu kararın ocak ayının ilerleyen günlerinde açıklanması bekleniyor.

Haberde META’nın bu dönüşe izin vermek için çalışma grubu kurduğu belirtildi. Grubun, içerik politikası ekibinin yanı sıra kamu politikası ve iletişim ekiplerinin personelini içerdiği de aktarıldı.

Bu gelişme, Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk’ın, kasımda Trump’a yönelik kalıcı bir yasağı iptal etmesinin ardından yaşandı.

Trump ise Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyonu’nun yıllık liderlik toplantısında Twitter’a dönmeyi planlayıp planlamadığı sorulduğunda ‘Bunun için herhangi bir neden görmüyorum’ demişti.

Neden engellendi?

Trump, seçimleri kaybetmesinin ardından sosyal medya hesaplarından kışkırtıcı mesajlar yayımlayarak başkent Washington’daki Temsilciler Meclisi’nin basmaya teşvik etmişti. Bu eylemler nedeniyle Twitter ve Facebook, Trump’a bu zamana kadar görülmüş en sert tepkiyi vermişti. Her iki şirket de eski başkanın platformlarında yayın yapmasını süresiz olarak askıya aldı.