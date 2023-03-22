Mesut Özil futbolu bıraktığını duyurdu

Süper Lig’de Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir formaları giyen dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, futbolu bırakma kararı aldığını duyurdu.

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Son olarak Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Başakşehir’de forma giyen 34 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesaplarından Real Madrid formasıyla yaptığı paylaşımda futbolu bıraktığını açıkladı.

Özil paylaşımında şunları söyledi:

*Derinlemesine düşündükten sonra profesyonel futbolu bıraktığımı duyuruyorum. Neredeyse 17 yıldır profesyonel bir futbolcu olma ayrıcalığına sahibim ve bu fırsat için inanılmaz derecede müteşekkirim. Ancak son haftalarda ve aylarda bazı sakatlıklar da yaşadıktan sonra futbolun büyük sahnesinden ayrılma zamanımın geldiği giderek daha netleşti.

*Unutulmaz anlar ve duygularla dolu harika bir yolculuktu. Kulüplerime, beni destekleyen teknik direktörlere ve takım arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Şimdi güzel eşim Amine ve iki güzel kızım Eda ve Ela ile yaşayacaklarımızı dört gözle bekliyorum. Ama sosyal medya üzerinden benden zaman zaman haber alacağınızdan emin olabilirsiniz.