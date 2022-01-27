Messi ‘corona’yı halen atlatamadı

Fransa 1’inci Futbol Ligi ekiplerinden Paris Saint-Germain’de forma giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi, yaklaşık bir ay önce yakalandığı Covid-19’un etkilerini henüz atlatamadığı için sahalardan bir süre daha uzak kalacak.

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Messi, 2 Ocak’ta Covid-19’a yakalandığı duyurmuştu.

Arjantin Milli Takımı’nın teknik direktörü Lionel Scaloni, 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri’nde yarın Şili ve 2 Şubat’ta Kolombiya ile oynayacakları maçın kadrosuna, Messi’yi almama gerekçesini anlattı.

Basın toplantısı düzenleyen Scaloni, Messi’nin hastalık sürecinin çok zorlu geçtiğini ve yıldız oyuncu ile telefonda konuştuğunu söyledi. Scaloni’nin açıklamaları şöyle: “Messi’nin burada aramızda olmasını çok isterdim. Ama bana Covid-19 hastalık sürecinin, çok zorlu geçtiğinden bahsetti. Onun sağlığına kavuşması her şeyden daha önemli, bu nedenle en iyi seçeneğin, milli takım maçları sırasında kulübünde kalarak dinlenmesi olduğuna karar verdim.”

Messi hastalık sonrası PSG’nin 23 Ocak’ta Stade Reims’i 4-0 yendiği karşılaşmaya sonradan girmiş ve sadece 27 dakika sahada kalabilmişti.