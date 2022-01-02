PSG’de Messi dahil dört oyuncu Covid-19’a yakalandı

Fransa 1’inci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain’de (PSG), aralarında Arjantinli yıldız Lionel Messi’nin de yer aldığı dört futbolcu Covid-19’a yakalandı.

AA’nın kulübün açıklamasından aktardığına göre rutin Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Messi, Juan Bernat, Sergio Rico ve Nathan Bitumazala’nın karantinaya alındı.

Sezon başında PSG’ye transfer olan Messi, bu sezon ligde 11 maçta sadece bir kez gol atarken, Şampiyonlar Ligi’nde beş maçta beş gole imza attı.

Sakatlığı devam eden Neymar’ın tedavisine ise 9 Ocak’a kadar ülkesi Brezilya’da devam edileceği, üç hafta sonra yeniden antrenmanlara çıkmasının beklendiği belirtildi.