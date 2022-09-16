Mesanesinden 1 kilo 50 gram ağırlığında taş çıktı: Türkiye’deki en büyük olabilir

Karaman’da ‘idrar yaparken yanma’ şikayetiyle hastaneye başvuran bir hastanın mesanesinden, bir kilo 50 gram taş çıkartıldı.

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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp Fakültesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran Barış Yıldız (27), röntgende hastanın mesanesinde iki adet büyük çapta taş tespit edildi.

Doç. Dr. Güven Erbay ve Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Şanlı tarafından yapılan operasyonla taşlar alındı.

Tetkikler sonucunda hastaya acil müdahale ettiklerini belirten Erbay, ameliyatın detaylarını paylaştı: “Literatürde, dünya genelinde kayıtlara geçen en büyük mesane taşının ağırlığı bin 900 gram. bilinmektedir. Çıkarılan taşların toplam ağırlığı bir kilo 50 gram olarak tespit edildi. Bu büyüklükteki ve ağırlıktaki dev mesane taşının Türkiye sınırları içerisinde çıkarılan en büyük mesane taşı olduğunu düşünmekteyiz.”

Hastanenin başhekimi Dr. öğretim üyesi Ahmet Yılmaz da hastanenin bu tür ameliyatları yapma imkanına ve teknik donanıma sahip olduğunu ifade ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti.