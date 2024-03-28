Mesane sorunu olanlara işeme zamanını haber verecek implant tasarlandı

Northwestern Üniversitesi araştırmacıları spina bifida (ayrık omurga hastalığı), felç ve çeşitli mesane hastalıklarından mustarip insanlar için ne zaman tuvalete gitmeleri gerektiğini haber verecek sensör tasarladı.

Fotoğraf: Northwestern University

Popular Science’ın haberine göre implant, çeşitli hastalıklar sebebiyle tuvalet ihtiyacını anlayamayan hastaların mesanesinin dış çeperine takılacak. Mesanenin doluluk oranı Bluetooth aracılığıyla akıllı telefon uygulamasında görünecek.

ABD’deki Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri’nde (PNAS) yayınlanan araştırmada ayrıntıları verilen yeni implant sadece idrar kaçırma sorunlarını önlemeye yönelik değil. Mesane doluluğunu hissetme yeteneğinden yoksun olmak, bariz rahatsızlıkların çok ötesine uzanıyor. Mesane işlev bozukluklarıyla uğraşan milyonlarca insan için tuvalete ne zaman gideceğini bilememek, sürekli enfeksiyonlar ve böbrek hasarı gibi ek organ hasarlarına neden olabiliyor.

Çalışmanın liderlerinden, malzeme bilimleri ve biyomedikal mühendisliği profesörü John Rogers implantın önemini şöyle açıkladı: “Buradaki en önemli gelişme, doğal dolum ve işeme davranışlarına herhangi bir mekanik kısıtlama getirmeden mesanenin dış yüzeyini nazikçe sarabilen süper yumuşak, ultra ince ve gerilebilir bir ölçerin geliştirilmesidir.”

Mesanenin idrarla dolduğunda genişlemesini algılayan implant, topladığı verileri hastanın akıllı telefon uygulamasına yolluyor. İdrara çıktıktan sonra mesane kasılırken de çalışan implant hastalara gün boyu gerçek zamanlı bilgi veriyor. Cihaz küçük hayvanlarda yapılan laboratuvar testlerinde bir mesaneyi 30 gün boyunca doğru izleyebilirken bu süre primatlarda sekiz haftaya kadar çıktı.

Mühendis Guillermo Ameer “Kullanım durumuna bağlı olarak teknolojiyi vücutta kalıcı olarak bulundurabilecek veya hasta tam olarak iyileştikten sonra zararsız bir şekilde çıkaracak şekilde tasarlayabiliriz” dedi.

Araştırmacılar cihazın rahatsız edici, enfeksiyona eğilimli kataterlere (vücut boşluğuna, damara veya bir kanala sokulabilen tüpler) ihtiyacı azaltabileceğini inanıyor.

Ameer, “Bu çalışma bizi mikro çevrelerini inceleyebilen, bu bulguları vücudun dışına kablosuz olarak aktarabilen ve kişiye göre implant edilen yenilenebilir akıllı sistemlere yaklaştırıyor” dedi.