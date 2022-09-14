Mesafeli sözleşmede cayma hakkı süresini uzatan düzenleme 2024’te yürürlükte

E-ticaretteki mesafeli sözleşmelerde cayma hakkının 14 güne çıkarılması 1 Ocak 2024’te yürürlükte olacak.

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Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı ‘Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik’ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre cayma hakkının kullanımında malı iade süresi 10 günden 14 güne çıkarıldı.

Kredi kartıyla ödemelerde cayma hakkının kullanılması halinde azami 14 gün içerisinde tüketiciye zorunlu bedel iadelerine ilişkin kart çıkaran kuruluşlara da kendilerine aktarılan tutarın ulaşmasını takiben kartın kullanılabilir limitine tek seferde ilave edilmesi zorunluluğu getirildi.

İsmi açıklanmayan bazı ürün grupları sınırları belirlenerek cayma hakkından istisna edildi. Bunlar ‘suç aleti olarak kullanılabilecek’ ve ‘dış ticaret dengesini etkileyebilecek’ ürünler olarak tanımlanırken ‘kıt olan ülke kaynaklarının israfının engellenmesi’ ve ‘sürdürülebilir tüketim ve yeşil dönüşüme katkı sağlanması’ gibi amaçlar sıralandı.

Bu sınırlı düzenlemenin, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un tüketiciye tanıdığı ‘ayıplı mal’a ilişkin bedel iadesi dahil seçimlik haklarını kullanmasına engel olmadığı vurgulandı.

Yeni düzenlemenin cayma hakkının kullanımı dışındaki hükümleri, 1 Ekim 2022 tarihinde yürürlüğe girecek.