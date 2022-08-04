Mersin’in ormanları iki gündür yanıyor

Mersin’de dün çıkan orman yangını sürüyor. Havanın kararmasıyla durdurulan havadan müdahale sabahın ilk saatlerinde beş helikopterle başladı.
Mersin’de dün henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangını söndürülemedi.
Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisindeki yangına gece saatlerinde sadece karadan müdahale edildi.
Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 12 arazözün görev aldığı çalışmalarda, sarp arazi yapısı nedeniyle alevlere müdahalede zorlanılan bölgeye hortum çekildi.
Dün akşam havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahale, günün ilk ışıklarıyla beş helikopterle yeniden başladı.
Ekiplerin çalışmaları sürüyor.