Mersin’de paraşüt şenliği

Mersin’in Erdemli ilçesi paraşüt şenliğine ev sahipliği yaptı.

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Erdemli Belediyesi’nin açıklamasına göre 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programları kapsamında, “Zafer ruhuyla uçuyoruz” sloganıyla organize edilen şenlik, Akpınar Mahallesi Göktepe mevkisindeki 2 bin rakımlı Akpınar Paraşüt Merkezi’nde yapıldı.

Akdeniz Yamaç Paraşütü ve Adrenalin Sporları Kulübü işbirliğinde düzenlenen etkinliğe, 16 ilden 120 sporcu katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yamaç paraşütü sporcularının, gökyüzünde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu en güzel şekilde yaşattıklarını ifade etti.

Akdeniz Yamaç Paraşütü ve Adrenalin Sporları Kulübü Başkanı Hüseyin Atlı da Zafer Bayramı’nı uçuş yaparak kutladıklarını belirtti.

Etkinliğe Adana’dan katılan Hıfzı Altıntaş, bölgenin yamaç paraşütüyle ilgilenen sporcular için çok uygun bir yer olduğunu söylerken ilk kez uçuş deneyimi yaşayan Dürdane Kaya gökyüzünde keyifli ve adrenalin dolu anlar yaşadığını ifade etti.