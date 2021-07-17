Mersin’de orman yangını: Üçüncü gününde hala söndürülemedi

Mersin’in Aydıncık ilçesinde iki gün önce çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleye rağmen hala devam ediyor.
AA’nın haberine göre Pembecik Mahallesi’ndeki kızılçam ormanındaki yangına şiddetli rüzgar nedeniyle müdahale etmekte zorluk yaşanıyor.
Çevre illerden yönledirilen takviye ekiplerle sürdürülen söndürme çalışmalarına, dün havanın kararmasının ardından ara verilmişti.
Çıkış neden henüz belirlenemeyen yangında bazı evler tedbiren boşaltılmış, alevler şiddetli rüzgar nedeniyle farklı noktalara sıçramıştı.