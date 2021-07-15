Mersin’de orman yangını: Üç uçak, 86 arazözle müdahale ediliyor

Mersin’in Aydıncık ilçesinde, Pembecik Mahallesi’ndeki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sabah çıkan yangına havada karadan müdahale ediliyor.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre yangın beş saati aşkın süre kontrol altına alınmayınca müdahale eden araç ve ekip sayısı arıtırıldı.

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, saat 13:00’te şunları söylemişti:

“Yangının etkisi artıyor. Şu anda 25 arazöz, 11 helikopter ve iki yangın söndürme uçağıyla alevlere müdahale ediliyor. Çevre illerden de takviye ekipler yönlendirilmiş durumda. Ekiplerimiz yangını söndürmek için büyük bir mücadele veriyor. Bölgedeki bir evde yaşayan vatandaşlar, alevlerin riski nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekiplerimiz, alevlerin eve ulaşmaması için çevresinde sulama yapıyor. Havadan ve karadan müdahalemiz sürüyor.”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise bu açıklamadan iki saat sonra müdahale eden uçak sayısının üç, arazöz sayısının 86 ve personel saysının ise 450’ye çıkarıldığıonı belirterek yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği bilgisini paylaştı.