Mersin’de kadın cinayeti: Cezaevinden çıktı, hamile eşini öldürdü

Mersin Tarsus’ta cinayetten 24 yıl cezaevinde yatıp sekiz ay önce çıkan Murat Biçer, yedi aylık hamile eşi Serap Biçer’i öldürdü.

Fotoğraf: csgorselarsiv.org

AA’nın aktardığına göre Biçer, Bolatlı Mahallesi’ndeki müstakil evde karısı Serap Biçer’i dövdüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Adrese giren ekipler, başına demir çubukla vurulan kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

İncelemenin ardından üç çocuk annesinin cenazesi, Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evden beş yaşındaki torununu yanına alıp kaçan zanlının, çocuğu Yenice Mahallesi’ndeki bir yakınına bıraktığı öğrenildi.

Biçer’in gasp ve cinayet suçlarından hüküm giydiği, geçen yıl tahliye edildiği belirlendi.

Katil zanlısının, polis merkezine teslim olduğu öğrenildi.