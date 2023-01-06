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Yaramazlara biraz batar!

Mersin Limanı’nda patates yüklü konteynerden 45 kilogram kokain çıktı

Mersin Uluslararası Limanı’nda, Malta bandıralı bir gemide patates yüklü konteynerde 45 kilogram kokain bulundu.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mısır’dan, Mersin Uluslararası Limanı’na gelen Malta bandıralı gemideki patates yüklü konteynerlerde uyuşturucu bulunduğu istihbaratı üzerine Mersin başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.


Polis ekipleri, limana yanaşan konteyneri narkotik dedektör köpekleriyle aradı.

Aramada, patates yüklü konteynerin soğutucu kısmında 37 paket halinde 45 kilogram kokain ele geçirildi.

Öte yandan, kokainin Belçika’dan konteyner aracılığıyla getirildiği Mısır’daki gemiye yüklendiği öğrenildi.

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