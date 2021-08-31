Mersin Büyükşehir Belediye başkanı: Köpekten ürken polisin şikayetiyle ifade verdim

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, havlayan köpekten ürken polis memurunun şikayeti üzerine valiliğin gönderdiği müfettişe ifade verdiğini duyurdu.

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Seçer, olayı anlattığı Twitter paylaşımında “Zaytung haberi değil gerçek” diyerek başsavcılığın ifade tutanağını paylaştı.

Mersin Büyükşehir belediye başkanı, şunları kaydetti: “Korktuğu için beni şikayet eden memura mı bu şikayeti ciddiye alıp soruşturma açana mı yanayım? Allah sonumuzu hayretsin!”

Seçer, söz konusu şikayetin belediyenin hizmet uygulaması tarafından işleme alındığını ve sonuçlandırıldığını da belirtti.