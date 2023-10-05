Merkez Bankası’nın net rezervlerinde 3,34 milyar dolarlık erime

Merkez Bankası (MB), brüt rezervleri 29 Eylül itibarıyla 2 milyar 236 milyon dolar, net rezervleriyse 3 milyar 398 milyon dolar düştü.

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Ekonomim’in MB verilerine dayandırdığı habere göre, bir önceki hafta 83 milyar 811 milyon dolar olan brüt döviz rezervleri, 81 milyar 575 milyon dolara geriledi.

Altın rezervleri 41 milyar 692 milyon dolardan 40 milyar 629 milyon dolara, toplam rezervlerse 125 milyar 503 milyon dolardan 122 milyar 203 milyon dolara indi.

Bir önceki hafta 24 milyar 34 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 20 milyar 636 milyon dolara geriledi.