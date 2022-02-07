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Yaramazlara biraz batar!

Merkez Bankası’nın BOTAŞ’a döviz satışında yeni rekor

Merkez Bankası (MB) ocak ayında BOTAŞ’a 4,15 milyar dolar döviz sattı. Böylelikle BOTAŞ’a döviz satışında rekor yenilendi.

Türkiye’nin artan doğalgaz talebi ve fiyatlardaki yükselişe bağlı olarak BOTAŞ’ın öngörülenden fazla döviz ihtiyacını MB’nin karşılamak zorunda kalmasının, bankanın rezervlerindeki yükselişi sınırlaması bekleniyordu.


Dünyada petrol ve doğalgaz fiyatlarında ciddi bir artış yaşanırken, BOTAŞ Türkiye’nin artan gaz talebini karşılamak için spot piyasadan ciddi miktarda LNG alıyor. Aynı zamanda yeni yapılacak doğalgaz kontratlarında alım fiyatlarının da artış göstermesi bekleniyor. Bu durumda BOTAŞ’ın öngörülenden fazla olan döviz ihtiyacı için ise MB rezervleri devreye giriyor.

MB Aralık 2014’ten bu yana BOTAŞ’a döviz satışı yapıyor. 2015-2020 arasında toplam döviz satışı 45 milyar doları bulmuştu. En yoğun satış ise 2015 yılında yapılmıştı. 2015’te MB, BOTAŞ’a 10,5 milyar dolarlık döviz satışı gerçekleştirdi.

Merkez Bankası, aralık ayında BOTAŞ’a 3,4 milyar dolarlık döviz satışı gerçekleştirmişti. Böylelikle 2021 yılı tamamında MB’nin BOTAŞ’a yaptığı döviz satışı 6,1 milyar dolara ulaşmıştı.

MB verilerine göre BOTAŞ’a ocak ayında 4,15 milyar dolar döviz satıldı. Bu rakam 2014’te başlayan döviz satışları süresince kaydedilen en yüksek aylık satış oldu.

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