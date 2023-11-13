Merkez Bankası ‘yatırımcı toplantıları’ düzenleyecek: İlki ABD’de

Merkez Bankası (MB), ‘Yatırımcı Günleri’ adıyla yatırımcı toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

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MB’den yapılan açıklamada şunlar dendi: “Merkez Bankası yatırımcı günleri düzenleyecektir. Yatırımcı günlerinin ilki, 11 Ocak 2024 tarihinde New York’ta gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda enflasyon, para politikası, finansal piyasalar ve bankacılık gibi konularda sunumlar yapılarak teknik sorular yanıtlanacaktır.”

MB, katılıma dair ayrıntıları daha sonra açıklayacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ‘döviz arayışı’ kapsamında uluslararası kurum ve kuruluşların İstanbul’da düzenlediği yatırımcı toplantılara katılırken ABD, Fransa, Britanya gibi ülkelerde düzenlenen toplantılarda da bulunuyor.