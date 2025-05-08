Merkez Bankası rezervleri 2,5 milyar dolar daha azaldı

Merkez Bankası (MB) toplam rezervleri, 2 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 519 milyon dolar azalışla 138 milyar 532 milyon dolara geriledi.

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MB rezervleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalar kapsamında gözaltıların başladığı 19 Mart’ta liranın ani değer kaybına karşılık piyasaya döviz sürülmesiyle gerilemeye başlamıştı.

MB 14 Mart ile 28 Mart arasındaki gerilemeyi 14,6 milyar dolar olarak açıklamıştı. Bankacılara göreyse sadece 19 Mart ile 26 Mart arasındaki gerileme en az 27 milyar dolar.

MB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre 2 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 673 milyon dolar azalışla 57 milyar 577 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 25 Nisan’da 59 milyar 250 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 845 milyon dolar düşüşle 81 milyar 800 milyon dolardan 80 milyar 955 milyon dolara geriledi.

Böylece toplam rezervler 2 milyar 519 milyon dolar azalışla 141 milyar 51 milyon dolardan 138 milyar 532 milyon dolara indi.