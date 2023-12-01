Merkez Bankası, reeskont faiz oranlarını yükseltti

Merkez Bankası (MB) vadesine en çok üç ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranının yıllık yüzde 40,75’e çıkarıldığını duyurdu.

MB’nin reeskont faiz oranlarında değişikliğe gittiğine ilişkin tebliği Resmi Gazete’de yayınlandı.

Tebliğe göre, vadesine en çok üç ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 40,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 41,75 olarak tespit edildi.

Söz konusu oranlar bugün itibarıyla yürürlüğe girerken, bu oranlar daha önce reeskont iskonto faizi için yüzde 35,75 ve avans işlemleri için yüzde 36,75 düzeyindeydi.