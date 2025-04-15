Merkez Bankası, 2024'ü 700 milyar lira zararla kapattı

Merkez Bankası (MB), 2024’ü 700,4 milyar lira dönem zararıyla kapattı.

Fotoğraf: Merkez Bankası

Bloomberg HT‘nin aktardığına göre MB 2024 yılı mali sonuçlarını duyurdu. 93’üncü Hesap Dönemi Bilançosu’na göre 2024 yılı 700,4 milyar lira dönem zararıyla tamamlandı.

MB, 2023’teyse 818,2 milyar lira zarar etmişti.

MB’nin aktif büyüklüğü bir önceki yıla kıyasla arttı. 2023’te 6,92 trilyon lira olan aktif toplam, 2024 yıl sonu itibarıyla 8,59 trilyon liraya yükseldi.

Banka, 2024 boyunca 526,7 milyar lira reeskont kredisi kullandırdı.