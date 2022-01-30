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Yaramazlara biraz batar!

Merdan Yanardağ: Tarihsel kavşakta bulunuyoruz

Türkiye’nin fiilen bir genel seçim düzlemine girdiği, toplumsal ve siyasal güçler yelpazesinde yer alan bütün akım, örgüt ve çevrelerin bu duruma göre konumlanmaya çalıştığı bir tarihsel kavşakta bulunuyoruz. Bu tarihsel dönemeçte, ülke siyasetinde bir dönemin kapanacağını net bir şekilde ifade edebiliriz. Ancak, bu kapanışın yönü ve kapsamı henüz belli değildir. Bunu belirleyecek olan şey; aydınlanmacı, modenleşmeci, laik, demokratik, halkçı, cumhuriyetçi ve sol hareketler ile İslamcı, gerici, muhafazakâr, faşizan ve sağ güçler arasındaki mücadele belirleyecektir.

Merdan Yanardağ’ın yazısı


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Türkiye’de bulunmayan antiviraller çantacılardan temin ediliyor

Covid-19 enfeksiyonunun tedavisinde hayat kurtaran antiviraller Molnupiravir, Paxlovid, Remdesevir ve monoklonal antikorlar Türkiye’de henüz bulunmuyor. Hastalar ve yakınları bu ilaçları yurt dışından ülkeye kaçak sokan ‘çantacı’lardan binlerce lira ödeyerek temin etmeye çalışıyor.