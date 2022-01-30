Merdan Yanardağ: Tarihsel kavşakta bulunuyoruz

Türkiye’nin fiilen bir genel seçim düzlemine girdiği, toplumsal ve siyasal güçler yelpazesinde yer alan bütün akım, örgüt ve çevrelerin bu duruma göre konumlanmaya çalıştığı bir tarihsel kavşakta bulunuyoruz. Bu tarihsel dönemeçte, ülke siyasetinde bir dönemin kapanacağını net bir şekilde ifade edebiliriz. Ancak, bu kapanışın yönü ve kapsamı henüz belli değildir. Bunu belirleyecek olan şey; aydınlanmacı, modenleşmeci, laik, demokratik, halkçı, cumhuriyetçi ve sol hareketler ile İslamcı, gerici, muhafazakâr, faşizan ve sağ güçler arasındaki mücadele belirleyecektir.
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İTÜ’yü aile işletmesine çevirmişler: Dekandan yeğenine özel kadro ilanı
Türkiye’nin köklü üniversitelerinden İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) Maden Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kumral’ın bizzat yeğeni için ‘adrese teslim’ denebilecek özel kadro ilanı açtığı ortaya çıktı.
Öğrenciler barınamıyor, barınabilense fatura kıskacında: Bedelini ödeyecekler
Fahiş elektrik ve doğalgaz faturaları tüm Türkiye’nin gündeminde. Esnafından vatandaşına herkes tepkili. Zaten barınma sorunu yaşayan öğrencilerse şimdi de faturalar nedeniyle zorluk yaşıyor.
Adalet bakanı değişti: Abdulhamit Gül gitti, selefi Bozdağ yeniden görevde
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti. Yerine Bekir Bozdağ atandı.
TÜİK başkanı görevden alındı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı. Yerine Erhan Çetinkaya atandı.
Türkiye’de bulunmayan antiviraller çantacılardan temin ediliyor
Covid-19 enfeksiyonunun tedavisinde hayat kurtaran antiviraller Molnupiravir, Paxlovid, Remdesevir ve monoklonal antikorlar Türkiye’de henüz bulunmuyor. Hastalar ve yakınları bu ilaçları yurt dışından ülkeye kaçak sokan ‘çantacı’lardan binlerce lira ödeyerek temin etmeye çalışıyor.