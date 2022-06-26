Merdan Yanardağ: Kazanmak için bütün nesnel şartlar hazır; hazır olmayan öznel koşullar

Parti örgütlerinde başlayan çözülmeye karşın, AKP henüz yıkılmamıştır. Bu parti, eğik düzlemde bir iniş sürecine girmiş olsa bile, gücünü belli ölçülerde korumaktadır. Yeni bir toplum inşa etmek iddiasının taşıyıcısı olan bütün siyasal örgütlerin ortak özelliğidir; çözülme, zamana yayılır, başlangıçta sancılı ve yavaş bir seyir izler.

Özetle, kazanmak için bütün nesnel şartlar hazırdır. Hazır olmayan öznel koşullardır. Bu nedenle ülkenin demokratik güçleri için zafer “determinist değil, volontarist” olacaktır. Ancak, belirtmeye gerek yok ki, seçimleri kazanınca ne toplumun sorunları çözülecek ne de hayat bayram olacaktır. Sadece ülke gericiliğe ve faşizme teslim edilmeyecek, toplumun ilerici ve demokratik güçleri suyun üzerinde kalmayı başaracaktır. O da az şey değildir. Unutulmamalıdır ki, gericiliğin ve faşizmin yenilgiye uğratılması, sadece ülkenin değil, solun da önünü açacaktır.

Merdan Yanardağ’ın yazısı