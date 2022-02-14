Meral Akşener, huzurevinde tanışıp evlenme kararı alan çiftin nikah şahidi oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, huzurevinde yaşayan ve düğün tarihi olarak 14 Şubat Sevgililer Günü’nü belirleyen Hidayet Adalet Güngören ile Ali Ekrem Demirhan çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre Ankara’daki 75’inci Yıl Huzurevi’nde tanışan ve evlilik kararı alan Güngören ve Demirhan çiftinin nikah töreni, Çankaya Belediyesi Vedat Dolakay Nikah Salonu’nda yapıldı.

Çiftin nikah şahitliğini yapan Akşener evlilik cüzdanını verirken mutluluklar diledi.

30 yıllık siyasi hayatında pek çok nikahta şahitlik yaptığını dile getiren Akşener, “İlk kez bu kadar duygulandığım çok özel bir nikaha tanıklık ettim. Mutlu olmanızı diliyorum” dedi.

İYİ Parti Çankaya İlçe Başkanı Kevser Ofluoğlu da şunları kaydetti: “Adalet hanım ile Ekrem bey ikinci bir hayata başlamak istedi. İkisi de 65 yaşında. Adalet hanım, sayın genel başkanımız Meral Akşener’i çok sevdiğini ve nikahlarına şahitlik edip edemeyeceğini sordu. Genel başkanımızın bu konudaki hassasiyetini biliyoruz, bizi kırmadı.”

Emekli İngilizce öğretmeni Hidayet Adalet Güngören, bir ay önce huzurevinde tanıştıklarını ve evlilik kararı aldıklarını söyledi.

Yaşlılıkta dayanışmanın önemli olduğunu söyleyen Güngören, “Yalnızlık çok zor. Onun için bu kararı aldık. Çok mutluyum” ifadelerini kullandı.