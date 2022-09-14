Mensur Akgün: Yunanistan’la her türlü kriz Türkiye’nin zararına

Yunanistan, Türkiye’nin zaafiyetlerinden de yararlandı. Mesela Türkiye’nin son 10 yılına damgasını vuran imaj erozyonu ona sadece üyesi olduğu AB’yi arkasına almasında ve ABD ile özel ilişkiler geliştirmesinde değil Arap dünyasına açılmasında da büyük avantaj ve kolaylık sağladı.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ile özel ilişkiler geliştirdi. Bugün Yunanistan Fransa ile özel bir ittifakı olan, ABD’ye sınırımızın hemen yanında asker konuşlandırma imkanı sağlayan bir ülkeye dönüştü.

Başka bir deyişle bundan önceki dönemlerden farklı olarak Türkiye ile kapsamlı bir çatışma olasılığını ciddi şekilde zayıflattı, daha da önemlisi Türkiye’nin güç kullanma tehdidinin inandırıcı olabilmesi potansiyelini azalttı, Türkiye’nin elindeki önemli bir kozu, asimetrik gücünün kendisine sağladığı ikna potansiyelini neredeyse ortadan kaldırdı.

İki ülke arasında tırmanan her kriz Türkiye’nin zararına sonuçlar doğurur, Yunanistan’ın bizden çok daha yakın olduğu AB ve ABD’nin onunla daha fazla dayanışma göstermesine yol açar. Bu belki iç politikada her iki tarafın da işine yarar ancak benim görebildiğim kadarıyla Türkiye’nin işine yaramaz, sorunların bizim lehimize çözümüne yol açmaz.

Mensur Akgün’ün yazısı