Mensur Akgün: Küresel Barış Endeksi’nde Türkiye’nin yeri

Avusturalya merkezli düşünce kuruluşu IEP (The Institute for Economics & Peace / Ekonomi ve Barış Enstitüsü) tarafından 17 yıldır çıkartılan Küresel Barış Endeksi raporunun 2022 bulgularını içeren 2023 baskısı geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Dünya nüfusunun yüzde 99.7’sini kapsayan 163 ülkedeki barışa yatkınlık durumunu üç ana başlık altında toplayarak 23 gösterge üstünden inceleyen rapora göre dünya geçen yıl barışçıllık anlamında binde 42 oranında değer kaybetmiş.

(…)

Ukrayna bir yıl içinde kaydettiği yüzde 14’lük düşüşle 163 ülkelik sıralamanın en alttan yedinci sırasında yanında bir kırmızı noktayla duruyor. Üstünde de sırasıyla Somali, Sudan, Irak, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti bulunuyor. Hemen altında da Rusya yer alıyor. Kırmızı noktalı tehlikeli bölgelerin beş sıra üstünde, belli ki dünya barışı için tehlike ve risk arz ettiği varsayılan turuncu sıralamanın altlarında bir yerde de Türkiye var. Doğrusunu isterseniz bana barışçıllık sıralamasında Türkiye’nin bu kadar altlarda yer alması çok anlamlı gelmedi. Ukrayna savaşının neredeyse tarafı olan Polonya’nın, Slovakya’nın barışı içselleştirmiş, savaş ve çatışma riskleri az olan ülkeler diye gösterilmesini yadırgadım. Bölgesel eğilimlerin tartışıldığı 16’ıncı sayfada Türkiye’yi düşüşün 2022 yılında dış çatışmalarda ölen sayısına bağlanması şaşkınlığımı daha da arttırdı.

Mensur Akgün’ün yazısı