Mensur Akgün: Çıkardığımız kriz bizden çok Yunanistan’a yarar

Meşru taleplerimizi aidiyet tartışmalarıyla karıştırırsak, silahsızlanma koşuluyla Yunanistan’a devredilmiş olan adaların silahlandırıldığı için bize bırakılmaları gerektiğini ima edersek haksız çıkarız. Türkiye’nin bu gibi konularda muğlaklığa değil tıpkı Dışişleri’nin ilgili sayfasında olduğu gibi açıklığa, netliğe, hukuka ve müzakereye referansa ihtiyacı var.

Egemenlik hakkı “kozuyla” ancak karşımızdaki cepheyi genişletiriz. AB, Ukrayna savaşı ve NATO’nun hayatiyet kazanmasıyla edinmeden kaybettiği stratejik otonomisini Türkiye tehdidi üstünden inşa etmeye başlar. Fransa ile Yunanistan arasında geçtiğimiz yıl 28 Eylül’de imzalanan savunma anlaşması siyasi ve askeri içerik kazanır.

Çıkarttığımız kriz de bizden çok Yunanistan’a yarar. Üstümüzdeki baskılar artar, Amerika daha da fazla Yunanistan’dan yana tavır koyar. Kıbrıs sorununu yönetmemiz, Akdeniz’deki çıkarlarımızı korumamız zorlaşır. Suriye’de ve daha pek çok yerde engellerle karşılaşırız. Statükoyu korumak için çıktığımız yolda statükonun aleyhimize değişmesine katkıda bulunuruz…

Mensur Akgün’ün yazısı