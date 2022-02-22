‘Menopozda olmalısın’ diye bağıran patron tazminat ödeyecek

Britanya’da, evcil hayvanlar için çiğ gıda ürünleri satan bir firmada çalışan kadın, patronu ona bağırarak, ‘menopozda olduğunu’ düşündüğünü söyledikten sonra açtığı davada 20 bin sterlin (373 bin 782 lira) tazminat kazandı.

Fotoğraf: Daily Mail

Essex’teki ‘Embark on Raw’ adlı firmada çalışan Leigh Best, Mart 2020’de mağazadaki Covid-19 önlemlerinin yetersizliğinden şikayet ettiğinde ‘paranoid’ olarak nitelendirildi. Aynı ay içinde bir sipariş karışıklığı nedeniyle patronu David Fletcher’le tartıştı. Fletcher, ona sesini yükselterek ‘sızlanmaktan’ vazgeçmesini söyledi ve “Menopozda olmalısın” dedi.

Best, Fletcher’in konuşma tarzının son derece uygunsuz olduğunu ve cinsiyet ayrımcılığı içerdiğini belirterek, diğer ortak olan eşi Andrea’ya şikayet etti. Ancak kendisinden özür dilenmesi yerine bir ay sonra patronu ve iş arkadaşlarıyla saygısız bir şekilde konuştuğu gerekçesiyle işten kovuldu.

Best, dava açtı ve kendi işini kurdu. ‘RawKings Premium’ adlı, hayvanlar için çiğ gıda ürünleri satan firmanın sahibi olan Best’e, ‘yaş’ ve ‘cinsiyet’ ayrımcılığı şikayetiyle açtığı davayı gören mahkemeden iyi haber geldi.

‘Çok hassas bir konuda, yaşına ve cinsiyetine gönderme yaparak uygunsuz ifadeler kullanan’ Fletcher’i hatalı bulan mahkeme tazminat ödenmesini kararlaştırdı. Bazı çalışma arkadaşlarının lehine şahitlik yaptığı Best’in Covid-19 önlemlerinin yetersizliği konusundaki endişelerini de haklı buldu.