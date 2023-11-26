Menekşe Tokyay: Çocuklar ‘geleceğimiz’ değildir

… çocuklar bizim değil; çocuklar bir öğretmenin başarılarını göstermek için sosyal medyada kullanılacak meta da değil. Çocuklar başlı başına birer birey.

Bugün çocukların üstün yararını düşünerek yapılacak olan acil şeyler var. Çünkü çocuklar yarın birer yetişkin olacak. Çocuklar geleceğimiz değil. Onlar kendi başlarına birer birey. Ve kendilerine ait bir gelecekleri var. Çocuklar geleceğimiz değil, “kendilerinin” bugünüdür ve o bugünü çocukları üstün yararını gözetecek şekilde iyileştirmek de “bizim” sorumluluğumuzdur.

Çocukların iyi olma halini bugünden iyileştirip onlara yarının bilinmezliğinin sorumluluğunu yüklememek ise en doğru çözüm…

Menekşe Tokyay’ın yazısı