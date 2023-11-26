Diken

Yaramazlara biraz batar!

Menekşe Tokyay: Çocuklar ‘geleceğimiz’ değildir

… çocuklar bizim değil; çocuklar bir öğretmenin başarılarını göstermek için sosyal medyada kullanılacak meta da değil. Çocuklar başlı başına birer birey.

Bugün çocukların üstün yararını düşünerek yapılacak olan acil şeyler var. Çünkü çocuklar yarın birer yetişkin olacak. Çocuklar geleceğimiz değil. Onlar kendi başlarına birer birey. Ve kendilerine ait bir gelecekleri var. Çocuklar geleceğimiz değil, “kendilerinin” bugünüdür ve o bugünü çocukları üstün yararını gözetecek şekilde iyileştirmek de “bizim” sorumluluğumuzdur.


Çocukların iyi olma halini bugünden iyileştirip onlara yarının bilinmezliğinin sorumluluğunu yüklememek ise en doğru çözüm…

Menekşe Tokyay’ın yazısı

SON HABERLER

YKS ilk oturumuyla yarın başlıyor

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) düzenlediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) yarın.

Özel’den buğday fiyatı tepkisi: Maliyetin bile altında

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, buğday ürünleri için açıklanan alım fiyatlarına tepki gösterdi: “Bu, üreticinin ölüm fermanıdır. Açıklanan hububat fiyatı, maliyetin bile altında kalmıştır, buğdayın kilogram fiyatı en az 15 lira olarak güncellenmelidir.”

Akıllı şehirler hayatımızı kolaylaştırabilir…

Gittikçe kalabalıklaşan şehirler, zaten zor olan hayatı daha da zorlaştırıyor. Yoğun trafikten hava kirliliğine, artan enerji tüketiminden azalan refah düzeyine pek çok problem büyüyen şehirleri daha da büyük bir çıkmaza sokuyor. Ancak teknolojik gelişmelerin, şehir yönetimine ve hayatına entegrasyonu, “Akıllı şehirler”i yaratabilir. Akıllı şehirler ise hayatımızı kolaylaştırabilir. 