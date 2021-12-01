Memurlar ek ödeme istedi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplu sözleşmede alınan zamların eridiğini belirterek ek zam istedi.

4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023’teki mali ve sosyal haklarını belirleyen sözleşme, geçen eylül ayında imzalanmıştı.

Buna göre en düşük memur maaşı 5 bin 700 liraya yükselirken, tarihte en yüksek oranların görüldüğü sözleşmenin olduğu belirtilmişti.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre Yalçın, toplu sözleşmenin ardından bugüne kadar çeyrek altında yüzde 49, dolarda yüzde 52,16, avroda yüzde 45,2, benzinde ise yüzde 25 artış yaşandığını söyledi.

Sendika başkanı şunları ifade etti: “Temel gıda fiyatlarında, pazardaki sebze ve meyvelerde, ulaşımda ve birçok giderde büyük oranda artış yaşandı. Bu veriler, kamu görevlilerinin alım gücünün azaldığını, mutfakta sıkıntıya düştüklerini göstermektedir.”

Yalçın, gelir vergisi oranının yüzde 15’te sabitlenmesini, vergi matrahının yükseltmesini ve üç ayda kur ve enflasyon artışından kaynaklanan gelir kayıplarının telafisini sağlayacak ilave ödemenin yapılmasını talep etti.