Memduh Bayraktaroğlu: Üç ayaklı ekonomi masası ayakta kalamaz

Şimşek’in saydığı bu üç ayaklı ekonomi masası ayakta kalamaz…

Çünkü ayakların üçü de kırık…

Erdoğan’ın tek imzayla yönettiği bu rejimde “mali disiplin” uygulanamaz…

Bu para politikalarıyla “tek haneli enflasyon” hayal bile değil: Rüyadır…

Yapısal reformlara gelince…

Mehmet Şimşek daha önce uzun yıllar süren bakanlıkları döneminde de defalarca “yapısal reform” dediği halde bir tek reform bile yapamadı…

Sonuç: Devletler iflâs edemeyeceği için enseyi karartmayın…

En azından müflis olmayan ama borçlarını da ödeyemeyen…

Millî parası pula dönüşmüş bir ülkenin

Seyahat özgürlüğü gelişmiş ülkeler tarafından “vize” ile kısıtlanmış bir yurttaşı olarak:

Hayattan zevk almaya bakın…

Memduh Bayraktaroğlu’nun yazısı