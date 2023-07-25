Memduh Bayraktaroğlu: Samimiyetsizlik kalkanına sığınıyorlar

Bir akademisyen, Fatih Altaylı’ya telefon edip, Kemal Kılıçdaroğlu’nu şikâyet etmiş ve mealen demiş ki: “Adamdan iyice soğudum, yıllardır eleştirdiğim Erdoğan’a sempati duymaya başladım…”.

Neden? Kemal Bey, Ümit Özdağ ile “gizli” protokol imzalamış… Cumhurbaşkanı seçilirse… Ümit Bey’i İçişleri Bakanlığına atayacakmış…

Ve canlarım rakibini sahte/kurgu videoyla “Terör örgütü şefleriyle dağda kol kola gösteren” cumhurbaşkanı adayına tek kelime lâf edemeyen bu akademisyen ve gazeteci türleri siyaset gereği gizli protokol imzalayan Kılıçdaroğlu’na “Haysiyetsiz” diyor… “Şerefsiz” diyor…

“Onursuz” diyor…

Hatta içlerinde: ”Hain” diyen bile var…

Seviye ya rabbi!.. Akademik ahlâk Tanrım!..

“Erdoğan’ın önünde beş sene var, en iyisi ona yanaşmak” diyemeyen bu karakter yoksulları:

“Kemal Bey’den soğudum, Tayyip Bey’e sempati duyuyorum” samimiyetsizlik kalkanına sığınıyorlar…

Memduh Bayraktaroğlu’nun yazısı