Yaramazlara biraz batar!

Memduh Bayraktaroğlu: O genel başkan da döndü tabii ki

Bu tür tweetleriyle, Erdoğan’ın gönlünü kazandı ve iktidara yaklaştı…

Yıllar geçti…Dönemin başbakanı, cumhurbaşkanı oldu…Terörle değil teröristle mücadeleyi (Güvenlikçi politikaların demokrasi ve hukuka tercih edilmesi) yeğledi…★O Genel Başkan da döndü tabii ki…Ve…Terörle değil teröristle topyekûn savaş stratejisini desteklemeye başladı…Ve “teröre destek verdiğini iddia ettiği” siyasi partilerin kapatılmalarını istedi…★12 yıl önceki “barış ve vicdan” ağırlıklı mesajı hatırlatıldığında:“O Tweet sahte” dedi…★Gelin görün ki:Doğrulama platformu Malumatfuruş…Paylaşımın yapıldığını doğruladı…★Canlarım…İktidar ortaklarından sadece en küçük olanı değil, hepsi aynı kafada…Bu kafanın yönettiği bir ülke, insanî gelişmişliğini tamamlayabilir mi?..Asla…


Memduh Bayraktaroğlu’nun yazısı

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