Memduh Bayraktaroğlu: Eğer AKP ve MHP’de bir deprem olursa…

MHP Genel Başkanı mesela 26 yıldır hüküm sürüyor…
Genel başkan seçildiğinde (1997) genç yaşı pırıltılı yüzü henüz torbalanmamış gözaltı ile Bahçeli’nin bugünkü halini kıyaslayın…
Sanırsınız o gün genel başkan olan Bahçeli bir yerlere gitti…
Yerine büyük babası genel başkan seçildi…
AKP’ye gelince delegelerin değil Erdoğan’ın iradesiyle ve bir yıl içinde sadece iki genel başkan (Davutoğlu-Yıldırım) değiştirildi…
22 yıldır değişmeyen, değiştirilemeyen, değiştirilmesi teklif bile edilemeyen Erdoğan: Genel Başkan…
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Sözümün özü canlarım…
CHP’deki bu sarsıntılar:
Akyaka’daki sarsıntılar gibidir…
Sık sık enerji boşaltımı olduğu için:
Yıkım yapmaz…
Hasar vermez…
Ölen olmaz…
Ama canlarım…
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Eğer AKP ve MHP’de bir deprem olursa…
Ne genel başkanları kalır ortalıkta…
Ne de parti…