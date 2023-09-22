Memduh Bayraktaroğlu: Çözüm Erdoğan’ın yönetmediği yeni bir model

Faiz oranları ekonominin tansiyonu gibidir… Reel faizin, enflasyondan biraz düşük olması ekonomideki muhtemel durgunluğu önler… Biraz yüksek olması ise: Enflasyon ihtimalini düşürür… ABD’de faizler olması gerekenin az üzerinde (%1.55…). Hem enflasyona izin vermiyor… Hem de stagflasyon tehlikesine karşı tedbir alınıyor… Bizde mi?.. Ne siz sorun… Ne ben söyleyeyim… Çünkü: Dün açıklanan Merkez Bankası politika faizine göre (%5 arttı, %30’a yükseldi…): Reel faiz, enflasyon oranının çok altında (%28…) Reel faizi enflasyon oranının biraz üzerine çıkarsak: Ekonomi duruyor… Reel faizleri enflasyonun altında (Vahşi bir oranda) tuttuğumuzdaysa: Enflasyon ateşi yakıyor… Çözüm: Erdoğan’ın yönetmediği yeni bir model…

Memduh Bayraktaroğlu’nun yazısı