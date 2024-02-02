Memduh Bayraktaroğlu: Candaş gazeteci cansız yayında sormuş

AKP’nin İBB başkan adayı Murat Kurum bir TV kanalında konuğu olduğu, Tolga Candaş Işık’a, “beklenen” İstanbul depremi için neden tedbir alacaklarını…

6 Şubat 2023 depremlerini hatırlatarak anlattı:

“Tolga Bey, 130 bin canımız gitmiş ya” dedi…

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Tolga o anda:

“130 bin canımızı 6 Şubat depremlerinde mi tüm cumhuriyet döneminde mi kaybettik?” diye sormadı…

Kurum da:

“Pardon, 6 Şubat depremlerinde değil bütün depremlerde” diye kendi yanlışını düzeltmedi…

Program bitti…

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Tolga Candaş Işık durumdan vazife çıkardı…

Kişisel sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Yayından sonra Murat Kurum’a ‘Depremlerde 130 bin kişi öldü’ cümlesini tekrar sordum. ‘Bu sayının 6 Şubat depremiyle alakalı değil Türkiye Cumhuriyeti tarihinde depremden ölenlerin yaklaşık olarak toplam sayısı olarak ifade ettiğini söyledi…”.

Yeni gelin gibi…

Nasıl mı?..

Kasabanın seçkinlerinden birinin oğluyla evlendirilen genç kız bakire çıkmamış…

Ancak…

Ele güne rezil olmamak için herkes bu sırrı saklamaya karar vermiş…

Gelinin ise umurunda bile değil…

Bir gün, süslenmiş püslenmiş üst kat merdivenlerinden inerken kayınpederi:

“Nereye gidiyorsun Gelin Hanım?” diye sormuş…

“Kuyumcuya gidiyorum ağababa” demiş…

“Neden?..”.

“Küpe takmak için kulaklarımı deldireceğim de…”.

Kayınpeder alaylı şekilde gülmüş:

“İlahi gelin, kayınpeder evinde deldireceğin deliği baba evinde deldirmişsin; baba evinde deldirmen gereken deliği ise kayınpeder evinde deldireceksin…”.

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Tolga da o misal…

Canlı yayında sorması gereken soruyu…

Cansız yayında sormuş…

Memduh Bayraktaroğlu’nun yazısı