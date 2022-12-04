Diken

Yaramazlara biraz batar!

Memduh Bayraktaroğlu: Akşener endişelenmiş olabilir mi?

Akşener, birbirinden bağımsız…

Ancak…


Birbirini tekzip eden bu iki açıklamayı…

 2 Aralık yerine…

ya da 5 Aralık’ta da yapılabilirdi…

Ama öyle yapmadı…

2 Aralık’ı…

Yani…

Kemal Bey’in:

“İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması” sloganıyla…

Ve…

Uluslararası saygınlıkları olan bir ekiple…

3 Aralık’ta yapacağı açıklamaları…

Birgün öncesine aldı…

“Acaba” diyorum…

Akşener…

Kemal Bey’in kamuoyunda sükse yapacağından çekinmiş…

O olumlu havadan sonra:

Cumhurbaşkanlığı adaylığında ısrar edeceğinden:

Endişe etmiş olabilir mi?..

“Mansur Bey’e de Ekrem Bey’e de tüm seçmenlerin sevgisi, saygısı var. Masadaki arkadaşlara da söyledim. Eğer bu iki arkadaşımızdan biri aday gösterilirse ‘evet’ diyeceğiz” deyişinin tercümesi:

“Kemal Bey cumhurbaşkanı adayı olmak isterse, masayı devirmiş olur” demek değil mi?

Memduh Bayraktaroğlu’nun yazısı

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