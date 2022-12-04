Memduh Bayraktaroğlu: Akşener endişelenmiş olabilir mi?

Akşener, birbirinden bağımsız…
Ancak…
Birbirini tekzip eden bu iki açıklamayı…
2 Aralık yerine…
4 ya da 5 Aralık’ta da yapılabilirdi…
Ama öyle yapmadı…
2 Aralık’ı…
Yani…
Kemal Bey’in:
“İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması” sloganıyla…
Ve…
Uluslararası saygınlıkları olan bir ekiple…
3 Aralık’ta yapacağı açıklamaları…
Birgün öncesine aldı…
“Acaba” diyorum…
Akşener…
Kemal Bey’in kamuoyunda sükse yapacağından çekinmiş…
O olumlu havadan sonra:
Cumhurbaşkanlığı adaylığında ısrar edeceğinden:
Endişe etmiş olabilir mi?..
“Mansur Bey’e de Ekrem Bey’e de tüm seçmenlerin sevgisi, saygısı var. Masadaki arkadaşlara da söyledim. Eğer bu iki arkadaşımızdan biri aday gösterilirse ‘evet’ diyeceğiz” deyişinin tercümesi:
“Kemal Bey cumhurbaşkanı adayı olmak isterse, masayı devirmiş olur” demek değil mi?