Memduh Bayraktar: Türkiye için en büyük tehlike siyasal İslam

Türkiye için en büyük tehlike: Siyasal İslâm…

Yani: Rejim değişikliği…

Bakın kaç gündür İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Gümüşel’in altı yaşındaki kızını hem de “Telli duvaklı gelin” yapıp 29 yaşında bir sapıkla evlendirdiğini konuşuyoruz… Hem de zavallı çocuk gelin… Yıllarca…

“İmam nikahlı” kocası tarafından tecavüze uğradığı halde yeni haberimiz oldu…

Eğer Timur (Soykan) olmasaydı…

Siyasal İslâm mahallesinin en büyükleri bile bildikleri halde yine haberimiz olmayacaktı…

Ey güzel insanlar!… Ey temiz kalmayı başarmış samimi Müslümanlar!..

Bu konu üzerinde daha fazla yazmak istemiyorum… Ama lütfen artık görün:

Size dayatılan… Size anlatılan İslâm… Hz. Muhammed’in İslâm’ı değil…

Memduh Bayraktar’ın yazısı