Melisa hasadı başladı: Sırada tıbbi nane, lavanta var

Kocaeli’de melisa hasadı başladı.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP) kapsamında kent genelinde ilk etapta 57 dekar alana dikilen melisa hasadında ilk mesai Karamürsel ilçesindeydi.

İlçenin İnebeyli Mahallesi’nde, mahalle muhtarı Hasan Akgün’ün 15 dekarlık tarlasındaki hasat belediyenin ürettirdiği römork yüklemeli aromatik bitki hasat makinesiyle yapıldı.

Geçen kasım ayında dikilen melisanın veriminden memnun olduğunu, katma değeri yüksek olduğu için dikmeye karar verdiğini aktaran Akgün şöyle devam etti:

“Bunun ekonomik getirisi yüksek olduğu için öncülük edelim, diğer çiftçilere de örnek olalım dedik. Getirisi yükseldikçe daha da fazla alana biberiye, tıbbi nane ve lavanta ekebiliriz.”

Akgün, ürünün alım garantili olmasının da avantaj sağladığını anlatarak kış gelmeden bir hasat daha yapacaklarını söyledi.