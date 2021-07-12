Melih Pekdemir: ‘Bizde silah çok, ayağınızı denk alın’ tehdidiyle var olmak istiyorlar

Ama ellerindeki tek çareyi hep söylemişlerdi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Şeref Malkoç, “Darbelere karşı ruhsatlı silah almanın önü açılacak” demişti. AKP artık sadece makarna dağıtmıyor yaygın şekilde silah ruhsatı da dağıtıyordu. Sonrasında, referandum günlerinde AKP Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem, “Eğer yüzde 50’yi geçemezsek ve bu referandum oylamasında başarısız olursak iç savaşa hazır olun” çağrısı yapmıştı. AKP’li Ankara Belediye Başkanı “Halk peynir ekmek alır gibi pompalı tüfek alıyor” mesajı vermişti. Geçen yıl ise Bekçilere silah kullanma yetkisi tanındı ve Saray rejiminin silahlı gençlik kolu olarak sokaklarda geziyorlar. SADAT’ı, maaşa bağlanmış cihatçı ÖSO milislerini herkes biliyor.

En hafifinden “sokağa çıkarsanız bakın bizde silah çok, ayağınızı denk alın” tehdidiyle var olmak istiyorlar. Tehdidin bir adım ötesi de, mitinglere yönelik bombalı katliamlarla yaşatıldı ve “bunu da yapamazlar” demenin hiçbir karşılığı yok.

Melih Pekdemir’in yazısı