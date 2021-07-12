Diken

Yaramazlara biraz batar!

Melih Pekdemir: ‘Bizde silah çok, ayağınızı denk alın’ tehdidiyle var olmak istiyorlar

Ama ellerindeki tek çareyi hep söylemişlerdi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Şeref Malkoç, “Darbelere karşı ruhsatlı silah almanın önü açılacak” demişti. AKP artık sadece makarna dağıtmıyor yaygın şekilde silah ruhsatı da dağıtıyordu. Sonrasında, referandum günlerinde AKP Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem, “Eğer yüzde 50’yi geçemezsek ve bu referandum oylamasında başarısız olursak iç savaşa hazır olun” çağrısı yapmıştı. AKP’li Ankara Belediye Başkanı “Halk peynir ekmek alır gibi pompalı tüfek alıyor” mesajı vermişti. Geçen yıl ise Bekçilere silah kullanma yetkisi tanındı ve Saray rejiminin silahlı gençlik kolu olarak sokaklarda geziyorlar. SADAT’ı, maaşa bağlanmış cihatçı ÖSO milislerini herkes biliyor.

En hafifinden “sokağa çıkarsanız bakın bizde silah çok, ayağınızı denk alın” tehdidiyle var olmak istiyorlar. Tehdidin bir adım ötesi de, mitinglere yönelik bombalı katliamlarla yaşatıldı ve “bunu da yapamazlar” demenin hiçbir karşılığı yok.


Melih Pekdemir’in yazısı

SON HABERLER

‘Kutsal devlet’ ve bir teferruat olarak insan/yurttaş

Devlet, çok farklı yönde düşünür görünenleri bir çırpıda ortaklaştıran bir olgu. Üzerine ortaklaşılan ‘değerler’ yalnızca tarihsel deneyimin değil, onun büyük dişlilerinden olan eğitim tornasının da ürünü tabii. İşte, ‘yer altından notlar’ konusunda muhalefetin biraz suskun, biraz ikircikli tavrının nedenlerinden birinin, bu düşünce/duygu olduğu kanısındayım. ‘Devlet’ düşüncesine ve o düşünceyi ayakta tutan ‘müesses nizam’ ilkelerine duyulan sadakat.

Bir Hodor aranıyor

Bir benzetme yapacak olursak, İkinci Dünya Savaşı sonrası NATO’ya girebilmek için Kore’ye asker gönderdiğimiz konjonktüre benzer bir durumda kendimizi bulmuş gibiyiz. O zaman NATO’dan içeri adımımızı atabilmek için bugün ise ittifak içinde kalmak ve daha da önemlisi önemimizi vurgulayıp, bizim önceliklerimiz konusunda hassasiyet sağlayabilmek için fedakarlık yapmaya hazırlanıyoruz.

Kayıp silahlar sarmalı: TRT’de kilitli kasada bulunan silahlar da ortada yok

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ‘envantere kayıtlı olmayan’ silahların sivillere dağıtıldığı yönündeki iddiaları, envantere kayıtlı olan kayıp silahları da gündeme getirdi. İçişleri Bakanlığı kayıp silahları ararken bir bilgi de CHP İzmir milletvekili Atila Sertel’den geldi. Sertel, TRT’nin İzmir yerleşkesinde kilitli bir kasada bulunan 10 adet silahın kaybolduğunu söyledi. Söz konusu silahlar kaybolduktan beş gün sonra emniyete bildirilmişti.