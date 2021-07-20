Melih Aşık: Taliban’a rağmen orada nasıl kalacaksınız? Ne uğruna risk alacaksınız?

Bir emekli korgeneral ağzımızın suyunu akıtan bilgiler veriyor:

– Afganistan’da çok kıymetli madenler var. Amerikalılar bunun haritasını çıkardılar. Bu harita bizde de var.

(İnsan sormadan edemiyor. Kabil havaalanını korursak bu madenleri bize mi verecekler? Bu kadar değerli madenler varken ABD orayı neden terk ediyor?)

Afganistan’da 2003- 2006 yıllarında üst düzey görev yapan Hikmet Çetin Hürriyet’te şunları söylüyor:

– Türkiye Afganistan’ı yalnız bırakmamalıdır. Mutlaka orada olmalıdır… Ancak bunun önemli bir şartı var. O da Taliban’la bir görüşme olmalı ve anlaşılmalıdır…

Hikmet Abi’ye hatırlatalım…

Taliban, yabancı güçleri kabul etse zaten NATO askerleri oradan ayrılmazdı. Taliban NATO üyesi Türkiye’yi de istemediğini hemen her gün açıklıyor.

Taliban’a rağmen orada nasıl kalacaksınız? Ne uğruna risk alacaksınız?

Cevabı bulunamayan soru bu…

Melih Aşık’ın yazısı