DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, geçen yıl “Her okula ücretsiz içme suyu çeşmeleri yerleştirelim” sloganıyla yararlı bir kampanya başlatmıştı.

Böylece şişe suyu alma gücü olmayan öğrenciler tuvaletlerden su içme zorunluğundan kurtarılacak, temiz yerden temiz ve sağlıklı su içebileceklerdi.

Evrim Hanım pek çok diğer milletvekili gibi öne sürdüğü görüşü lafta bırakmadı…

Ne mi yaptı?

Müdürüyle anlaşarak bir ortaokulda su çeşmesi yaptırdı. Nasıl bir su mu? Kendisi anlatıyor:

“Bu çeşme, suyu filtre ediyor. Test ettirdik, 1. kalitede içme suyu akıyor bu çeşmelerden. Bu okulumuzda çocuklarımız gönül rahatlığı ile sularını içip, suluklarını doldurabilecek. Bir gün tüm okullarda bu çeşmelerin yerleştirdiğini görene kadar devam edeceğiz kampanyamıza.”

Çeşmenin maliyetini sorduk… 40 bin liraymış… Suyun kalitesini ölçtürmek için de 6 bin lira ödemişler. Aslında her okulda hayırsever bir veli bir çeşme yaptırarak bütün çocukları sağlıklı suya kavuşturabilir. İSKİ de indirimli ya da tamamen ücretsiz su sağlayabilir. Böylece çocuklar sağlıklı suya kavuşur.

Melih Aşık’ın yazısı