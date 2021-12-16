Melih Aşık: Millet İttifakı’nın önünde iki yol kaldı

Meral Hanım’ın gönlü Ekrem İmamoğlu’ndaydı.

Kemal Bey bu defa farklı bir çıkış yaptı.

İttifakı kendi adaylığını kabul yönünde sıkıştırdı.

İttifak önünde iki yol kaldı: Kemal Bey’in adaylığını kabul etmek veya etmemek.

Kemal Bey Ankara ve İstanbul Belediye Başkanlarına adaylık yolunu daha önce kapatmıştı.

Bu defa kendisi dışındaki muhtemel isimlere de yolu kapattı.

İyi Parti ya Kemal Bey’in adaylığını (istemeden de olsa) kabul edecek.

Ya da ittifak dağılma sürecine yönelecek.

Seçime 1.5 yıl kala Millet İttifakı cephesinde böyle bir sıkıntı başladı.

Melih Aşık’ın yazısı