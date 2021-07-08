Melih Aşık: Diyanet çalışanları dahil bütün memurların maaşında alkol geliri mevcut

Muhafazakâr kesim alkol aleyhtarlığı yaparken, diğer kesimler de kinayeli sorarlar:

– Sizin maaşınızın içinde alkolden gelen gelir yok mu?

Son dönemde bir söylenti çıkarıldı. Buna göre, alkol geliri özel bir hesapta toplanıyor, memur maaşları farklı hesaptan ödeniyordu.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer merak edip, Maliye Bakanı’na sormuş:

– İçki ve sigaradan toplanan vergiler nerede kullanılıyor?

Maliye Bakanı Lütfi Elvan cevap veriyor:

– Hazine birliği kapsamında bütün gelirler bütün giderlerin karşılanmasında kullanılıyor.

Yani, Diyanet çalışanları dâhil bütün memurların maaşında da alkol geliri mevcuttur.

En iyisi böyle abuk subuk tartışmalara hiç girmemek.

Melih Aşık’ın yazısı