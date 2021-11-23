Melih Aşık: Birbirinden kopuk, ne Atatürk ne Cumhuriyet’in ruhunu yansıtan cümleler

İyi Parti afişler bastırmış. Kentin görünür yerlerine asılıyor. Afişler “Ömer’in yolu” temalı. İyi Parti iktidar olunca Hazreti Ömer adaleti uygulayacakmış. Afişlerin hepsi birbirinden ilginç. Ve mantığı zorlayıcı. Örneğin bir afişte sol yanda Atatürk, sağ yanda Meral Akşener görünüyor, arada şu sözler yer alıyor:

“Ömer’den ilhamla ‘Adalet mülkün temelidir’ dedi. Kurtuluş Savaşı’nı kazandı. Adil düzen ve hür toplum için Cumhuriyeti kurdu.”

Atatürk, hangi konuşmasında Ömer’den ilham almış da “Adalet Mülkün temelidir” demiş? Kurtuluş Savaşı’nı bunu diyerek mi kazanmış? Cumhuriyet’i adil düzen için mi kurmuş?

Birbirinden kopuk, ne Atatürk ne Cumhuriyet’in ruhunu yansıtan cümleler bunlar. Adaleti tarihteki binlerce hukukçu ve filozofu bir yana bırakıp Hazreti Ömer’in tam bilinmeyen döneminde aramak da bir başka ilginç fikir tabii!

Melih Aşık’ın yazısı